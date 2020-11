Grüne stehen verlässlich zur Kultur

Um den Erhalt des Podiumfestivals langfristig abzusichern, bekennt sich die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Esslinger Gemeinderat klar zu einer Zuschusserhöhung für eine Dauerförderung. „Ohne eine verbindliche Zusage von Fördermitteln der Stadt, steht nicht nur die zusätzliche Fördererhöhung von 75.000 Euro durch das Land auf der Kippe. Schlimmer noch: der Fortbestand des Esslinger Vorzeigefestivals wäre dann bedroht. Das darf in keinem Fall passieren“, betont Jörg Freitag, grünes Mitglied im Kulturausschuss. Auch in der derzeitig schwierigen Situation müssten die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden, um das wertvolle und bereichernde kulturelle Angebot in Esslingen zu halten. „Und zwar jetzt, das fordern wir. Jede Verschleppung der Zusage verhindert Planungssicherheit für die MacherInnen und ist destruktiv“, so Freitag. Die Grünen schätzen das vielfältige kulturelle Angebot der Stadt. Und das Podiumfestival ist eines der Alleinstellungsmerkmale unserer Stadt. Ein innovativer Hightech Standort wie Esslingen brauche auch innovative Kultur. „Experimente finden nicht nur an der Hochschule und in der Industrie statt, sondern auch in den ‚Laboren‘ des Podiumfestivals. Das Podium setzt sich auch mit wichtigen sozialen und politischen Themen und trägt sie in die Stadtgesellschaft hinein. Beim Podium wird mit Zukunftstechnologien wie künstlicher Intelligenz experimentiert und neue Wege in der medialen Präsentation gegangen. Somit ist das Angebot des jungen Klassikfestivals nicht nur wundervolle Unterhaltung, sondern ein wichtiger Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs in unserer Stadtgesellschaft“, so Freitag abschließend.