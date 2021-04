Grüne starten Befragung zum Busverkehr

Foto: Lena Lux

Noch in diesem Jahr werden mit der Verabschiedung der Fortschreibung des „Nahverkehrsplanes“ des Landkreises Esslingen im Kreistag die grundsätzlichen Festlegungen getroffen, wie der öffentliche Linienbusverkehr im Landkreis in den nächsten fünf Jahren aussehen soll. Aktuell läuft hierzu das Anhörungsverfahren in den Kommunen und Verbänden. Die Nutzerinnen und Nutzer des Busverkehres werden dabei allerdings nicht beteiligt.

„Diese Lücke im Verfahren wollen wir mit einer Umfrage schließen“, betont Grünen-Stadtrat und Kreisrat Jürgen Menzel. „Die Nutzerinnen und Nutzer des Linienbusverkehrs wissen aus ihren täglichen Erfahrungen heraus doch mit am besten, wo Verbesserungen im Busverkehr dringend notwendig oder wünschenswert sind. Deshalb ist jetzt eine gute Zeit für konkrete Verbesserungsvorschläge. Bitte beteiligen Sie sich und machen Sie so den Busverkehr im Landkreis besser und bürgernäher“, so Menzel, der auch Mitglied im Esslinger Mobilitätsausschuss ist.

Alle Informationen zur Umfrage der Grünen sind auf der Homepage der Kreistagsfraktion (www.gruene-kreistag-es.de) zu finden. Die Befragung geht bis zum 8. Mai. Anschließend werden die Rückmeldungen ausgewertet und von der Kreistagsfraktion in das Verfahren zur Fortschreibung des Nahverkehrsplanes eingespeist.