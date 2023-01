Grüne: Mehr Transparenz beim Radschnellweg

Foto: Quelle: RP Stuttgart

Angesichts der öffentlichen geführten Diskussionen um die Trassenführung beim Radschnellweg haben sich die Esslinger Grünen mit einem Offenen Brief an Baubürgermeister Sigel gewendet. Die Gremien des Gemeinderats und die Bürger*innen in der Pliensauvorstadt sind gleichermaßen von dem Vorschlag der südlichen Trassenführung des Regierungspräsidiums Stuttgart überrascht worden. „Das ist ärgerlich, denn es gab bisher weder eine Beratung dazu noch eine daraus präferierte Trassenführung. Für uns Grüne ist dabei klar, dass am Ende des Tages die beste, machbare Lösung für den Radverkehr gefunden werden muss, die gleichzeitig die ganz unterschiedlich gelagerten Interessen der Bürger*innen optimal zusammenbringt“, betont Andreas Fritz, der für die Grünen im Mobilitätsausschuss sitzt.

In ihrem Offenen Brief fordern die Grünen deshalb eine klare und transparente Road-Map für den Radschnellweg, die alle aktuell vorliegenden und vorgeschlagenen Möglichkeiten der Streckenführung – auch diejenigen aus der Bürgerschaft – auslotet und zur Diskussion stellt.

„Dieser Prozess soll mit einem darstellbaren Maß an Beteiligung und Vor-Ort-Terminen durchgeführt werden. Ein solcher Prozess muss zeitnah gemeinsam von der Stadtverwaltung und dem Regierungspräsidium gestartet werden, damit die Planungen für den Radschnellweg weiter vorankommen können. Und er wird etwas Zeit brauchen. Deshalb ist es auch nicht möglich, in der nächsten Sitzung des Mobilitätsausschusses eine Entscheidung zu treffen. Vielmehr muss eine Road-Map für einen möglichen Radweg präsentiert werden“, ergänzt Ausschuss-Kollege Jürgen Menzel.

Vor einer abschließenden Diskussion über die Streckenführung müssten diese Forderungen dringend erfüllt werden. Es könne nicht sein, dass die Planungen für den Radweg für die betroffenen Bürger*innen und Gemeinderät*innen ohne hinreichende Darstellung aller möglicher Varianten erfolgen, so die Grünen weiter in ihrem Brief.