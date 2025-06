Grüne laden zur CSD-Parade ein

Foto: Rita Hartmann | hhoch2

Unter dem Motto „Nie wieder still – ES bleibt Queer“ findet am Samstag den 21. Juni ab 15 Uhr die CSD-Parade statt. Die Esslinger Grünen laden zur Teilnahme ein, Treffpunkt ist um 14:30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz.

Diese Demo ist mehr als nur eine bunte Parade – die CSD-Paraden sind ein lauter, stolzer und nach wie vor notwendiger Protest und ein deutliches Zeichen für Vielfalt und queere Rechte. Gerade in Zeiten, in denen queerfeindliche Hasskriminalität und Diskriminierungen wieder zunehmen, ist es wichtiger denn je, gemeinsam für die Rechte von LSBTIQ* einzutreten.

„Hier geht es um es um Vielfalt, Offenheit und um unsere Demokratie“, betont Ulrike Hallenbach, Ortsvorstand der Grünen Esslingen, „denn niemand darf aufgrund ihrer oder seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität benachteiligt werden.

Der CSD und die Aktionen drumherum sind hierbei sehr wichtig für die queere Community – gerade auch in kleineren Städten wie Esslingen: hier geht es um Sichtbarkeit und Akzeptanz – wahrgenommen werden als Teil der Gesellschaft.

Dieses Jahr beteiligen sich auch die Grünen mit einer Fußgruppe an der CSD-Parade in Esslingen, um laut & bunt für queere Menschen und deren Rechte einzutreten und ein starkes Zeichen für Vielfalt und Akzeptanz zu setzen. „Wir wollen jeglicher Homo- und Transfeindlichkeit „die rote Karte“ zeigen!“ so Hallenbach abschließend.