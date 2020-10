Grüne: Karstadt-Pläne verbessern

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Esslinger Gemeinderat fordert deutliche Nachbesserungen für die aktuell vorgestellten und diskutierten Pläne für das Karstadt-Areal. Am vergangenen Freitag hatten Esslinger Architekt*innen, die dem Planungsbeirat angehören, Gemeinderät*innen und den Bürgerausschuss Innenstadt zu einem Vor-Ort-Termin eingeladen, um über den aktuellen Stand bei den Planungen zu informieren. „Das war sehr beeindruckend, denn die absoluten Ausmaße der Gebäude waren mit großen Luftballons in der Luft abgebildet. Man muss wissen, dass die Gebäude auf der Karstadt-Seite dann doppelt so hoch sein werden, wie die auf der Martinstraßen-Seite“, betont Andreas Fritz.

Neben den Gebäudehöhen gibt es aber noch ein weiteres Problem: Mit dem Vorsprung der Gebäudekante auf der Karstadt-Seite besteht die Gefahr, dass ein Schluchten-Charakter in der Martinstraße entstehen könnte. „Das steht meiner Meinung nach in einem deutlichen Widerspruch zu den luftigen und belebten Abbildungen mit Bäumen, die wir gezeigt bekommen haben“ so Fritz.

„Die bisherigen Vorstellungen für die Neubebauung des Karstadt-Areals finden über die Fraktionen hinweg und beim Bürgerausschuss Innenstadt keinen Zuspruch. Wir müssen nun gemeinsam überlegen, wie wir städtebauliche Verbesserungen erreichen können. Denn der Gemeinderat trägt eine hohe Verantwortung dafür, welche Entwicklung das Areal erfährt und welche Bebauung hier realisiert wird. Die neuen Gebäude werden dem Charakter des Viertels an dieser wichtigen Nahtstelle zwischen der historischer Altstadt und der Weststadt für Jahrzehnte prägen. Wir hoffen, dass wir einen interfraktionellen Konsens erreichen für eine angepasste und qualitativ hochwertige Wohnbebauung an dieser sensiblen Stelle. Dafür setzen wir uns ein“, so die Fraktionsvorsitzende Carmen Tittel.