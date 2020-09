Grüne kämpfen für sicheren Radverkehr

Die Esslinger Grünen möchten, dass der Radverkehr in der Stadt sicherer und attraktiver wird. „Zwei wichtige Strecken für Radler sind die Hindenburgstraße, als wichtige Achse zwischen Oberesslingen und dem Zentrum, und der daran anschließende Altstadtring. Deshalb begrüßen die Grünen, dass die Verwaltung nun gute Vorschläge macht, Radfahren hier besser zu machen. Die Hindenburgstraße wird als viel benutzte Fahrradstraße in den Kreuzungsbereichen sicherer gemacht. „An diesen Stellen kommt es oft zu Beinahe-Unfällen oder sogar zu richtigen Unfällen. Es ist gut, dass wir die Straße nun sicherheitstechnisch aufwerten, denn sonst besteht die gefährliche Situation weiterhin und es passiert noch etwas, was keiner will“, so Fritz.

Die Sicherheit dürfe aber am Altstadtring nicht enden. Eine Umweltspur auf dem Altstadtring ist daher eine richtige Maßnahme. Sie werde dafür sorgen, dass Busse und Radfahrer schnell und sicher vorankommen, ist sich Fritz sicher. Die geplante Umweltspur sei ein wichtiger Beitrag dafür, wie eine nachhaltige und moderne Mobilität in unserer Stadt aussehen könne – dafür brauche es auch Mut, mal etwas Neues auszuprobieren, um zu sehen, ob es funktioniere.

Die aktuellen Vorschläge der Freien Wähler und der CDU dazu sieht er sehr skeptisch: „Die einen schlagen eine Strecke vor, mit der sie mit der Kirche fünfmal ums Dorf fahren, und die anderen möchten eine Radspur, die in Stoßzeiten gar keine ist. Das ist keine Politik für das attraktive Radfahren in unserer Stadt, sondern ein radpolitischer Unfug und zeigt wieder mal aufs Neue, welchen Stellenwert der Radverkehr bei ihnen wirklich hat“, so Fritz abschließend.