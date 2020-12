Grüne: Haushalt setzt richtige Prioritäten

Foto: Lena Lux

„Wir befinden uns nach wie vor in einer absoluten Ausnahmesituation und ich bedanke mich für das umsichtige Handeln bei der Stadtverwaltung. Es war und ist richtig, auf Sicht zu fahren. Richtig ist ebenfalls, dass wir nicht gegen die Krise ansparen. Damit sichern die Wertschöpfungsketten für Handwerk und Mittelstand bei uns in der Region“, betont die Fraktionsvorsitzende der Grünen Carmen Tittel in der letzten Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr bei dem der Nachtragshaushalt beschlossen wurde.

Die Grünen tragen die Strategie mit, die wichtigsten Investitionen in 2021 zu tätigen und andere bis 2024 zu verschieben. „Unsere Stadt muss handlungsfähig bleiben, deshalb müssen wir weiter in die Sanierung unserer Schulen, den Ausbau der Kinderbetreuung, der Brücken und der städtischen Infrastruktur investieren“, bekräftigt Tittel.

„Beim Ausbau eines klimaneutralen Busverkehrs sind wir einen riesen Schritt weitergekommen. Beim Radverkehr und Klimaschutz haben wir auch etwas erreicht – aber da ist noch viel Luft nach oben“. Hier seien die Grünen weiterhin die treibende Kraft in der Stadt. „Wichtig ist, der Kultur den Rücken zu stärken, denn sie ist für unseren Zusammenhalt sehr wichtig“, ergänzt ihr Fraktionskollege Andreas Fritz.

> WhatsApp-Bürgersprechstunde mit Andrea Lindlohr:

Die Esslinger Landtagsabgeordnete Andrea Lindlohr bietet am Dienstag, den 22. Dezember von 12 bis 13:30 Uhr eine WhatsApp-Sprechstunde an. Bitte schicken Sie Ihre Fragen zum Chat per WhatsApp-Nachricht an die Rufnummer

0151-72916678.