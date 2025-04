Grüne für sachliche Diskussion

Foto: Fabio Schneck

Bei der Diskussion um den Vorschlag der Verwaltung, die Dezernatsstruktur umzugestalten und ein fünftes Dezernat zu schaffen, mahnen die Grünen eine faire und sachliche Diskussion an. „Natürlich kann man bei dieser Diskussion zu verschiedenen Ansichten kommen – das macht unsere Demokratie auch hier vor Ort aus. Doch wir sollten uns Mühe geben, dabei fair und sachlich miteinander umzugehen. Und genau das vermissen wir leider bisher“, betont der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Esslinger Gemeinderat Andi Fritz. Die Grünen sehen bei der Dezernatsumgestaltung die gute Chance, dass Kräfte gebündelt und wichtige Zukunftsaufgaben wie Mobilität, Digitalisierung, Sicherheitsfragen oder die Zukunft der Innenstadt besser bearbeitet werden können und damit die gesamte Stadtentwicklung nachhaltig und stabil gesteuert werden kann. „Leider wurde darüber bisher nicht wirklich diskutiert beziehungsweise berichtet. Was einige Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel in den sozialen Medien, schreiben ging zum Teil unter die Gürtellinie und ist weder sachlich gerechtfertigt noch guter Stil.” So wurde etwa behauptet, es ginge bei dem fünften Dezernat um „Geschacher“ oder dass in „Hinterzimmer-Absprachen“ ein Deal entstanden sei. Andi Fritz: „Dass die Verwaltung einen Vorschlag erarbeitet und mit diesem auf die vier größten Fraktionen zugeht, um sich ein Bild zu machen, hat meiner Ansicht nach nichts mit einem Hinterzimmer zu tun. Vor allem, weil die Verwaltung den Vorschlag rechtzeitig zur offenen Diskussion an den gesamten Gemeinderat gegeben hat. Wer hier Verschwörungslegenden erzählt, handelt verantwortungslos und sät Zweitracht zum Schaden unserer Stadtgesellschaft.”