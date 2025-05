Grüne für mehr Blühflächen in der Stadt

Foto: Grüne Esslingen

Die Esslinger Grünen fordern mehr Blühflächen in der Stadt. Deshalb hat die grüne Gemeinderatsfraktion jetzt einen Antrag an die Verwaltung geschickt, in dem sie diese auffordert, am Landeswettbewerb “Baden-Württemberg blüht 2025” teilzunehmen.

„Wie wir unsere Umgebung gestalten, hat direkten Einfluss auf die Artenvielfalt, das ökologische Gleichgewicht und das Mikroklima in unserer Stadt. Versiegelte Parkplätze, monotone Rasenflächen, kahle Betonmauern oder graue Schottergärten – das sind verlorene Lebensräume für Insekten, Vögel, viele andere Tiere und Pflanzen. Zudem machen solche Hitzespots in Zeiten des Klimawandels auch uns Menschen zu schaffen“, betont die Grünen-Fraktionsvorsitzende Carmen Tittel.

Der diesjährige Landeswettbewerb Baden-Württemberg blüht „Klima und biologische Vielfalt gemeinsam denken – zusammen artenreiche Lebensräume schaffen“ widmet sich genau dieser wichtigen Aufgabe.

„Bei dem Wettbewerb können beispielsweise Höfe oder Hofstellen entsiegelt und ökologisch aufgewertet werden, Kreisverkehre, Plätze oder Dächer bepflanzt oder Schottergärten zu bunten Gärten werden. Wir finden sicher eine geeignete Fläche bei uns in der Stadt, wo wir den Artenschutz und die Anpassung an den Klimawandel voranbringen können“, ergänzt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andi Fritz.

Mit dem Landeswettbewerb zeichnet das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Initiativen verschiedenster Akteure aus, die sich vorbildlich für den Erhalt und die Förderung der biologischen Vielfalt im Land einsetzen.