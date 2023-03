Grüne: Frauen & Finanzen–nachhaltig investieren

Foto: Lena Lux

Einladung zur Veranstaltung im Rahmen der Esslinger Frauenwochen: Der Ortsverband der Grünen lädt am Mittwoch, den 15. März 2023 um 19:00 ins Forum für Bürgerengagement, Schelztorstrasse 38, zum Vortrag über nachhaltige Finanzanlagen mit Amela Turkmanovic und unserer Landtagsabgeordneten Andrea Lindlohr ein.

Finanzielle Sicherheit und Vorsorge sind Themen, die uns alle betreffen und mit denen sich jede Frau beschäftigen sollte. Dabei ist die große Frage, wie man mit jedem Geldbeutel sinnvoll Geld anlegen kann. Wenn man dazu noch sozial und ökologisch nachhaltig investieren möchte, kann man leicht den Überblick verlieren. Aber was sind eigentlich nachhaltige Finanzanlagen? Welche sind für mich geeignet und worauf muss ich achten? Gibt es verbindliche Kriterien und was ist „greenwashing“?

Unsere Expertin für nachhaltige Finanzanlagen Amela Turkmanovic wird zunächst ihre Antwort auf eben diese Fragen geben und dabei auf die unterschiedlichen Möglichkeiten für Anlegerinnen eingehen. Andrea Lindlohr wird über die Relevanz von wirtschaftlicher Unabhängigkeit von Frauen und über die politischen Rahmenbedingungen für nachhaltige Finanzanlagen sprechen. Anschließend freuen wir uns auf einen regen Austausch mit allen Anwesenden. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ankündigung Bürgersprechstunde: Am Freitag, den 17. März bietet Andrea Lindlohr ab 11:30 Uhr eine Bürgersprechstunde an. Bitte melden Sie sich vorab unter 0711 / 2063-6660 oder andrea.lindlohr@gruene.landtag-bw.de an, damit eine genaue Uhrzeit vereinbart werden kann. Das Gespräch kann telefonisch oder als Video-Konferenz via Zoom stattfinden.