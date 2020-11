Grüne fordern Neustart bei Karstadt-Planung

Die Fraktion der Grünen im Esslinger Gemeinderat fordert in einem offenen Brief an die Verwaltung einen neuen Dialog für die Bebauung des Karstadt-Areals. Zuvor hatte die Verwaltung in einem Brief die Gemeinderäte aufgefordert, den Plänen rasch zuzustimmen. „In der aktuellen Fassung lehnen wir diese Ideen strikt ab. Wir fordern die Verwaltung auf, in einen Prozess für eine deutlich bessere Lösung einzusteigen. Wir dürfen diese wichtige Entscheidung nicht übers Knie brechen, die Korrekturen sind nicht entscheidungsreif “, betont Andreas Fritz, der für die Grünen im ATU sitzt.

Es seien zwar Ansätze erkennbar, wenn es um den Übergang zur historischen Altstadt ginge, dennoch fehlten deutliche Akzente, die überdimensionierte Baumasse zu reduzieren. „Die Höhen in der Martinstraße herunter zu setzen ist ein richtiger Ansatz, aber dafür dann bis zu acht Geschossen im Innenbereich zu bauen, ist keine Lösung , attraktiven Wohnraum zu schaffen. Der Innenhof des Komplexes wird dann zu einem sonnenlosen Schacht“, so Fritz.

Doch neben der „Verschlimm-Besserung“ der inhaltlichen Pläne kritisieren die Grünen auch die Transparenz bei der Kommunikation. „Für die Grüne Fraktion ist es völlig unverständlich, warum nicht schon viel früher auf die Bedenken und Anregungen der Esslinger Architektenschaft aus dem Planungsbeirat und dem Bürgerausschuss Innenstadt eingegangen wurde. Warum wurden die Anregungen des Planungsbeirats nicht offen diskutiert. Warum wurden die Vorschläge und Ideen nicht in einer weiteren Sitzung des Gestaltungsbeirats aufgenommen und transparent besprochen“ , fragt sich die Fraktionsvorsitzende Carmen Tittel.

„Wir brauchen jetzt eine neue Dialogrunde mit dem Gestaltungsbeirat und der Verwaltung, damit wir zu einer guten Lösung kommen. Denn diese Entscheidung ist weitreichend für eine zukünftige Entwicklung der Innenstadt und für das Stadtbild von Esslingen,“ bekräftigen Tittel und Fritz.