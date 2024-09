Grüne auf Klausur in Schwäbisch Gmünd

Foto: Grüne Esslingen

Vergangenes Wochenende fand die Klausurtagung des Esslinger Gemeinderats in Schwäbisch Gmünd statt, zu der die Verwaltung der Stadt Esslingen eingeladen hatte. Dabei hatten wir ein anspruchsvolles und dichtes Programm. Nach kurzen Impulsvortägen der Verwaltung haben wir uns intensiv in verschiedenen Workshops zu allen wichtigen Themen in unserer Stadt ausgetauscht: Vom Haushalt, Klimaschutz und Kinderbetreuung bis hin zur Mobilität, Wohnungsbau und aktuellen Innenstadtprojekten. Es war eine sehr gelungene Klausurtagung mit viel Input und guten Ideen für unsere Stadt. Für die Organisation bedanken wir uns bei der Verwaltung, ebenso bei den Fraktionen des Gemeinderats für die konstruktiven Gespräche. Darüber hinaus ist uns klar: Die großen Herausforderungen in unserer Stadt werden wir nur gemeinsam lösen können. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns ins Gespräch kommen, gerne auch bei einer Ortsmitgliederversammlung, die für alle Interessierten offen ist. Weitere Infos sowie Termine finden Sie unter: gruene-esslingen.de.