Grüne: 100% ÖPNV mit 100% Ökostrom

Foto: Andreas Fritz

Die Esslinger Grünen begrüßen den Beschluss in der vergangenen Gemeinderatssitzung, weitere 46 vom Bund geförderte Oberleitungs-Busse mit Batterie zu bestellen. „Das bietet die Chance für 100% ÖPNV mit 100% Strom aus erneuerbaren Energien. Das ist einmalig in Deutschland und weltweit“, betont der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen Jürgen Menzel.

Bereits mit unserem Beschluss im Gemeinderat im Juli 2020 zum 100%igen batterieelektrischen O-Busbetrieb in Regie des städtischen Verkehrsbetriebs haben wir damit eine bahnbrechende Entscheidung getroffen. Egal ob in Solingen, Eberswalde, Zürich, St. Gallen, Baden, Luzern, Prag, im Seebad Sopot bei Danzig oder in Shanghai: Auch viele Städte rüsten wie Esslingen inzwischen ihren O-Busbetrieb auf Batterie-Hybrid-Systeme um.

„Seit Edison und Westinghouse liegt es einfach auf der Hand, dass leitungsgebundene Energieversorgungsysteme gegenüber Insellösungen wie dem reinen Batteriebetrieb von Bussen weit im Vorteil sind. Deshalb haben wir Grüne die Umstellung von Anfang an vorangetrieben und mitbeschlossen“, so Menzel.

Irritiert ist Menzel von Äußerungen seitens der Freien Wähler und der FDP: „Eigentlich ist es nicht nachvollziehbar, wie man trotz der Faktenlage hier von einem Irrweg oder einer Nischentechnologie sprechen kann. Sogar die Stadt Berlin plant den Einstieg. Gut dass Finanzbürgermeister Rust mit diesen Fake News in der Gemeinderatssitzung aufgeräumt hat.“