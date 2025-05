Großes Nexus & Friends Fußballturnier am 23.5.

Foto:

Das Jugendhaus Nexus in Oberesslingen veranstaltet am 23.5. wieder sein alljährliches großes Fußballturnier. Gespielt wird wie immer auf dem angrenzenden Schulhof der Herderschule, mitmachen können alle Jugendlichen ab 12 Jahren in 5er-Teams (mit zusätzlich maximal 2 Auswechselspieler:innen). Wir spielen dabei alle gegen alle – Mädchen, Jungs, Jugendliche, Mitarbeitende – es geht vor allem um gemeinsamen Spaß und Teamgeist! Für die besten drei Mannschaften gibt es trotzdem auch noch tolle Preise zu gewinnen.

Neben dem sportlichen Wettbewerb sorgt das Jugendhaus Nexus auch für das leibliche Wohl: Es gibt erfrischende Getränke und eine Grillaktion zu günstigen Preisen, bei der für jeden etwas dabei ist.

Wir freuen uns auf viele motivierte Teilnehmer:innen und ein spannendes, freundschaftliches Turnier. Kommt vorbei, bringt eure Freunde mit und erlebt einen actionreichen Tag im Jugendhaus Nexus in Oberesslingen!

(Jugendhaus Nexus, Schorndorfer Str. 22/1, 73730 Esslingen; www.jhnexus.de).