Großer Laufspaß für Klein und Groß

Foto: TSV Berkheim

Tolles Wetter, viele Läuferinnen und Läufer, ein gemeinsamer Spaß für Groß und Klein: Der 18.SWE Eltern-Kind-Lauf des TSV Berkheim war eine rundum gelungene Veranstaltung. Alle Teilnehmenden kamen gut ins Ziel. Ein neuer Streckenrekord wurde nur knapp verfehlt.

Bei bestem Laufwetter mit fast schon sommerlichen Temperaturen liefen die Zweierteams in dem Staffelwettbewerb über die “Berkheimer Meile”, einen rund 1,5km langen Rundkurs durch den Wald. Der Streckenrekord vom letzten Jahr in der Jedermann Wertung konnte in diesem Jahr nicht eingestellt werden obwohl es nach den ersten Runden den Anschein hatte. Die vermeintlich leichte und ebene Waldstrecke forderte auf den letzten Runden doch ihren Tribut. Die Vorjahressieger Leon und Aaron Osing mussten sich in diesem Jahr Pauline Thym und Alwin de Laporte geschlagen geben und erreichten den 2. Platz. Die Brüder Felix und Tom Haug sicherten sich den 3. Platz. In der Eltern-Kind Wertung gewannen Simon und Markus Jäger souverän den 1. Platz vor Ejam und Samson Dagneu. Den 3. Platz konnte das Team Mouniem Tchouaha und Joel Tckakoute für sich beanspruchen. In der Wertung der Walking-Teams sicherte sich mit deutlichem Abstand den 1. Platz das Ehepaar Annegret und Reinhold Haug. Auf Platz zwei kamen Sanne Bäder-Halbherr und Carsten Peuster. Platz 3 ging an das Team Jürgen Reutter und Manfred Pfitzner. Allgemein ist anzumerken, dass trotz sportlichem Ehrgeiz das miteinander Joggen und Walken im Vordergrund stand und alle Beteiligten Spaß an der Bewegung hatten. Mit Grillwürsten, Erfrischungsgetränken und leckerem Gebäck ließ man die rundum gelungene Veranstaltung auf dem Sportgelände Holzäcker ausklingen.

