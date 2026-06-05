Große pflanzenkundliche Führung (ENV)

Foto: Gudrun Schmiedel

Unter dem Motto “Raritäten zwischen Wiflingshausen und Obertal” bieten Thomas Lehr, ENV und Ralf Hilzinger, NABU am Sonntag,14.Juni, eine große pflanzenkundliche Führung an. Auf den Spuren von Reinhold Beck ( ENV) machen wir eine Exkursion zu seltenen Pflanzen in Esslingen , die Reinhold Beck im Rahmen der Kartierungen für die von ihm verfasste Schrift „Flora von Esslingen“ im Zeitraum von 2010 bis 2015 gefunden hat. Wir wollen sie wiederfinden, um die Vorkommen zu bestätigen und diese Raritäten und ihre Ansprüche an den Lebensraum kennenzulernen.

Die Führung mit dem Ziel Obertal, Stettener Str., beginnt am Sonntag ,14.Juni, um 14:15 am Treffpunkt Bushaltestelle Jägerhaus und dauert etwa 3 Stunden. Öffentliche Anfahrt zum Jägerhaus mit dem Bus 108 ab ZOB Esslingen 13:49 möglich.