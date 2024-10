Große Erleichterung beim TSV Berkheim

Foto: Bentzien

Unsere erste Fußball-Mannschaft hat sich endlich belohnt: Mit sechs Niederlagen startete unser TSV-Team nach dem Aufstieg in die Bezirksliga. Nun gelang zur allgemeinen Erleichterung der erste Sieg – und wie! Wohl niemand hatte damit gerechnet, dass es gegen den Tabellenzweiten Türkspor Nürtingen gar einen Kantersieg geben würde. 6:1 hieß es am Ende nach Toren von Nils Müller (3), den Brüdern Oliver und Michael Wamsler sowie Marco Schindler. Nils Müller schraubte seine Torbilanz bereits auf fünf Treffer hoch und liegt damit in der Torschützenliste der Bezirksliga auf Platz drei. Für eine Mannschaft im Tabellenkeller hat der TSV Berkheim schon bemerkenswert viele Tore geschossen (18 Treffer in 7 Spielen), allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass es bei keinem anderen Team der Liga so oft im eigenen Tor klingelte.

Alle Verantwortlichen im Verein waren und sind sich im klaren darüber, dass es eine schwere Saison in der höheren Spielklasse werden wird – und dass es vor allem aufgrund des schweren Auftaktprogramms mit Spielen gegen die Top-Mannschaften der Liga Geduld braucht. “Die Mannschaft ist immer positiv geblieben”, sagt Trainer Paddy Bauer, der auch nach dem 3:4 in Heiningen ein Lob an seine Spieler, die gut mitgehalten hatten, verteilt hatte. Die Formkurve des TSV zeigt in der Tat nach oben. Gab es in den ersten drei Begegnungen noch herbe Schlappen mit insgesamt 17 Gegentoren, verlor das Team in den folgenden drei Spielen jeweis nur noch knapp gegen favorisierte Teams. Jetzt das 6:1 – es sieht so aus, als wäre der TSV Berkheim endlich in der Bezirksliga angekommen. In den kommenden Wochen wird es zwar auch nicht einfach, aber jetzt kommen überwiegend Spiele gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Mannschaften, gegen die weitere Punkte her müssen. Die nächste Partie ist am Sonntag um 15 Uhr bei der TSG Salach. Die Mannschaft hofft auch da wieder auf Unterstützung durch die Fans, die auch während der Niederlagensere nicht nachließ, wofür die Mannschaft dankbar ist.