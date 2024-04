Grenzlandrallye an der Saar

Foto: Steffen Muczenski

Am vorvergangenen Wochenende waren die Kanuten der SV1845 Esslingen mit 10 Personen und Booten zu Gast bei den Kanuten von Völklingen im Saarland.

Die Wasserstände waren gut, und so konnten sie die kleinen Saar-Nebenflüsse Blies und Nied paddeln. Beides sind malerische kleine Wald- und Wiesenflüsschen mit etlichen – was für die Kanuten wichtig ist -meist fahrbaren Wehren. Dies setzt teilweise ordentlich Adrenalin frei, verursacht gehörig Nervenkitzel und in jedem Fall viel Spritzwasser!

Die Blies hat dann ab 15.04. für geraume Zeit ihre Sperrung aus Naturschutzgründen, um den Vögeln am Wasser Ruhe für ein ungestörtes Brüten zu geben. Bei der Nied war der deutsche Anteil bereits gesperrt, daher sind die Paddler auf die französische Nied ausgewichen.

Das war insgesamt ein tolles Wochenende mit sehr abwechslungsreichen Paddelerlebnissen und vielen schönen Begegnungen in einem für uns eher unbekannten Revier!