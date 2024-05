Grenzenlos begeisternd…

Foto: privat

…musizierten der Pelenna Male Voice Choir und der Esslinger Liederkranz im Festsaal des CVJM.

Bürgermeister Hans-Georg Sigel begrüßte das Publikum zu diesem Konzert, mit dem nach 29 Jahren Pause wieder ein Austausch zwischen den Partnerstädten Neath/ Wales und Esslingen zustande kam. Er lobte das Engagement der beiden Chöre sowie Jasmine Thorn und Katrin Radtke, die sich mit großem Einsatz eingebracht hatten.

Der walisische Chorsänger Robert Price unterstrich die Bedeutung des Austausches. Als früherer Bürgermeister der Stadt Neath unterstrich er die große Relevanz internationaler Projekte, die in diesen Zeiten wichtiger seien denn je.



Der Pelenna Valley Male Voice Choir und seinn Leiter Mike Thomas waren dem Esslinger Liederkranz ein kompetenter Partner. Der Chor bot eine große Bandbreite der Chorwerke, von traditionellen walisischen Songs wie „Tydi a rhoddaist“ über Schuberts „Heilig, Heilig“ bis zum musikalischen Ruf nach Frieden.

Ein Highlight waren die die Songs „Bring him home“, „Tell My Father“, sowie „He ain’t heavy, he’s my brother“. Die Lieder wurden ergänzt durch Bachs Concerto in D BWV 972 und Gershwins „Someone to watch over me“.

Der Esslinger Liederkranz bot ein ebenso spannendes Programm mit Werken von Gastoldi und Friderici über romantische Lieder bis zu aktuellen Songs. Dazu gehörten Schumanns „Frühlingsgruß“ ebenso wie Brahms‘ Liebesliederwalzer. Als Abschluss waren populäre Songs wie „Chattanooga Choo Choo“ vom Kammerchor EL-Singers zu hören. Das Konzert mündete in zwei gemeinsame Stücke, „Aus der Traube in die Tonne“, sowie – als Resümee des Projekts – den Song „You Raise me up“.

„Dieses Projekt war auch für uns ein tolles Erlebnis, ein Fest der Freundschaft und der gemeinsamen Harmonie“, fasste Leiterin Steffi Bade-Bräuning zusammen. Es gebe bereits Pläne für einen Gegenbesuch. Der Esslinger Liederkranz bietet freie Plätze zum Mitmachen! Info: S. Bade-Bräuning, 0711 80 64 019, sbb@sbb-musik.de, www.esslinger-liederkranz.de