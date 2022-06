Graffiti-Aktion in der Oberesslinger Unterführung

Foto: Jugendhaus Nexus

Vom 24. bis 26. Juni bekommt die Unterführung am Oberesslinger Bahnhof einen neuen Look verpasst. Das wurde auch wirklich Zeit, finden die Jugendlichen des Jugendhaus Nexus, mit denen dort ein großflächiges Graffiti-Projekt umgesetzt wird. Bisher bietet die Unterführung nämlich ein eher tristes und bedrückendes Bild mit teilweise diskriminierenden, sexistischen oder antidemokratischen Schmierereien an den Wänden. Im Gegensatz dazu soll die Graffiti-Aktion mit freundlichen Motiven und hellen Farben das vorkonstruierte und oftmals stark defizitorientierte Bild von Jugend in Corona-Zeiten auf eine positive und bestärkende Wahrnehmung jugendlicher Lebenswelten lenken.

Die Aktion Ende Juni bildet dabei den Auftakt eines großangelegten Jugend-Graffiti-Projekts der Jugendhaus Nexus in Kooperation mit verschiedenen Graffiti Artitsts (u.a. Moritz Vachenauer aka Glück von graffiti-stuttgart oder Anika Heimann aka zuckerwattepuffreis), das vom Landkreis Esslingen über den Projekttopf „Aufholen nach Corona“ gefördert wird. Dabei spielt auch eine gendersensible und empowernde Perspektive eine wichtige Rolle. Die erste Wand wird daher zunächst nur von Jungs gestaltet, im Juli folgen weitere Aktionstage für Mädchen und nach den Sommerferien schließlich soll es zum Abschluss ein gemeinsames Projekt für alle Jugendlichen mit inklusivem Charakter geben.

Für das Jungs-Projekt im Juni und das Mädels-Projekt im Juli können sich Jugendliche ab der fünften Klasse aktuell direkt im Jugendhaus Nexus anmelden. Für das gemeinsame Projekt Ende des Sommers folgen noch weitere Informationen. Auf jeden Fall sind aber alle schon richtig gespannt auf die Umgestaltungsaktion und freuen sich die Oberesslinger Innenstadt ein bisschen bunter zu machen.

(Weitere Informationen gibts vor Ort im Jugendhaus Nexus, Schorndorfer Str. 22/1, 73730 Esslingen oder auf Instagram unter jugendhaus_nexus).