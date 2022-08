Gottesdienste zum Frieden

Foto: Kirchengemeinde

Herzliche Einladung zu den nächsten Gottesdiensten der evangelischen Kirchengemeinden im Esslinger Norden. Dort läuft zur Zeit eine gemeinsame Predigtreihe zum Thema Frieden. Am kommenden Sonntag, 14. August hält Pfarrer Christoph Schweizer in der evangelischen Kirche Sulzgries eine Predigt über „Gottes große Vision und meine engen Grenzen“. Beginn ist um 10 Uhr. Im Gemeindezentrum Hainbachtal geht die Sulzgrieser Pfarrerin Christiane Wille der provokanten Frage nach: „Liebet eure Feinde! – und jetzt?“ Beginn ist um 10:45 Uhr. Eine Woche später (Sonntag, 21. August) predigt Christoph Schweizer in St. Bernhardt, es geht wieder um „Gottes große Vision und meine engen Grenzen“. Beginn ist um 9.30 Uhr. In Sulzgries predigt Pfarrer Gerhard Forster über „Warten auf Frieden“. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr.