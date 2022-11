Gottesdienste, Begegnungsabend, Mittagessen

Foto:

Herzliche Einladung zu besonderen Gottesdiensten und Veranstaltungen in den nächsten Tagen. Hier ist eine kleine Auswahl aus unserem Angebot für Sie.

Der Sängerkranz 1888 wirkt mit beim Gottesdienst am „Volkstrauertag“, Sonntag, 13. November. Pfarrer Christoph Schweizer hält die Predigt. Beginn ist in der St. Bernhardt-Kirche um 9:30 Uhr.

Am Abend des Buß- und Bettags (Mittwoch, 16. November) lädt die Kirchengemeinde ein zu einem „Gottesdienst, der der Seele gut tut“. Begleitet von Flötenklängen werden Texte zum Thema Vergebung und Versöhnung vorgelesen. Lassen Sie sich einladen auf eine dreiviertel Stunde zur Ruhe Kommen, Durchatmen, sich tragen Lassen, gestärkt Werden, Gott Begegnen. Der Gottesdienst ist in der St. Bernhardt-Kirche. Er beginnt um 19:30 Uhr.

Gemeinsames Mittagessen in St. Bernhardt: Am Freitag, 18. November laden wir herzlich zum Gemeinsamen Mittagessen ins Gemeindehaus St. Bernhardt ein. Beginn ist um 12:30 Uhr. Anmeldung bis Dienstag, 15. November, unter Tel. 3006001 (gerne auch eine Nachricht auf dem AB) oder per E-Mail an Gemeindebuero.Esslingen.SBHK@elkw.de.

Christlich-muslimischer Begegnungs-Spaziergang: Alle am christlich-muslimischen Dialog Interessierten sind eingeladen zu einem Begegnungs-Spaziergang, der am Freitag, 18. November, 17.30 Uhr am Gemeindezentrum St. Bernhardt, Eugen-Bolz-Str. 46 startet. An mehreren Stationen rund um Kirche und Flandernhöhe gibt es Impulse zum Thema Licht. Kinder können gerne ihre Laternen mitbringen.