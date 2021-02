Foto:

„Hört, ihr Herrn und laßt euch sagen: / unsre Glock hat vier geschlagen! /

Vierfach ist das Ackerfeld. / Mensch, wie ist dein Herz bestellt?“ Das alte Nachtwächterlied bezieht sich auf ein Gleichnis von Jesus (Lukas 8, 4-15). Am Sonntag, 7. Februar 9.30 Uhr wird es in der Südkirche gelesen. Das Herz des Menschen ist ein guter Boden. Jedenfalls zum vierten Teil. Und das scheint aufgrund der übermäßig ertragreichen Eigenschaften des Saatgutes zu reichen. Herzliche Einladung zum Gottesdienst, in dem Fabian Grosch und Ophelia Klumpp einen Choral und eine Arie der h-moll-Messe von Johann Sebastian Bach in einer Bearbeitung für Orgel und Saxofon musizieren. Mit Pfarrerin Cornelia Krause.