Gottesdienst und Start der Krippenspielproben

Foto: Lukas Kämmer

Herzliche Einladung zum gemeinsamen Gottesdienst am 20. November in der Hohenkreuzkirche, mit Pfarrer Enno Knospe und dem ökumenischen Kirchenchor. In diesem Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag gedenken wir der Verstorbenen unserer Gemeinde aus den vergangenen zwölf Monaten. Beginn ist um 10:30 Uhr.

Die Proben zum Krippenspiel im Hainbachtal und zum Singspiel in der Hohenkreuzkirche beginnen bald! Eingeladen zum Singspiel in der Hohenkreuzkirche sind Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Wir proben eine gekürzte Fassung von „Das Krippenspiel“ von Gerd-Peter Münden. Es ist einfach zu singen, die Freude am Singen steht im Vordergrund, aber natürlich auch der Stolz, gemeinsam ein schönes Stück in die weihnachtliche Kirche zu bringen. Die Proben sind montags von 17 bis 18 Uhr im Saal der Hohenkreuzkirche (Seracher Str. 2). Beginn ist am 28. November. Zusatzprobe am Samstag, 17.12., 15-16:30 Uhr, Generalprobe am Freitag, 23.12. von 14–15:30 Uhr. Die Leitung haben Tina und Christoph Schweizer. Die Aufführung im Heiligabendgottesdienst in der Hohenkreuzkirche beginnt um 15:30 Uhr. Anmeldung und Infos bei christoph.schweizer@elkw.de, Telefon 372912.

Im Hainbachtal führen Kinder ab 5 Jahre eine fröhliche Weihnachtsgeschichte mit froher Botschaft auf. Gesucht werden Kinder, die Lust haben sich zu verkleiden, eine Sprechrolle zu übernehmen, eine Rolle mit wenig oder ohne Text zu spielen, fröhliche Weihnachtslieder zu singen und so am Weihnachtsfest davon zu erzählen, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Der große Auftritt findet am Familiengottesdienst an Heiligabend um 16 Uhr im Gemeindezentrum Hainbachtal statt. Proben sind an den Adventssonntagen um 10.45 Uhr. Hauptprobe am 23. Dezember um 10.30 Uhr. Wer mitmachen möchte, meldet sich bei Diakonin Anina Pallmann an: anina.pallmann@elkw.de.