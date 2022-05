Gottesdienst und Anmeldung zur Konfirmation 2023

Foto: Cornelia Krause

Am Sonntag, 1. Mai werden die Konfirmandinnen und Konfirmanden, die sich in der Evangelischen Stadtkirchengemeinde auf die Konfirmation 2023 vorbereiten wollen, im Gottesdienst der Südkirche begrüßt. Im Anschluss gibt es für die interessierten Jugendlichen und ihre Familien Informationen über die Konfizeit und das Konfi-Camp, das Ende Juli vom Evangelischen Jugendwerk und vom CVJM Esslingen für alle Konfis des Evangelischen Kirchenbezirks Esslingen angeboten wird. Mädchen und Jungen, die derzeit die 7. Klasse besuchen, sind freundlich eingeladen. Auch diejenigen, die als Kinder nicht getauft worden sind, können sich zur Vorbereitungszeit anmelden, dann gilt der Konfi-Unterricht als Tauf-Unterricht. Nähere Informationen im Pfarramt Südkirche, Tel. 38 12 77. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr in der Evangelischen Südkirche, Spitalsteige 3, Pliensauvorstadt.