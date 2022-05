Gottesdienst mit Verabschiedung Frau Jüngling

Foto: Matthias Jüngling

Noch vor der Fusion der ehemaligen Südkirchengemeinde mit der Innenstadt kam Carola Jüngling als Pfarramtssekretärin in das Pfarramt Südkirche und war insbesondere auch in der Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchengemeinde St. Elisabeth und im Kontakt mit der lettischen Gemeinde hier eine sehr geschätzte und hilfsbereite Ansprechpartnerin. Nun wird sie im Gottesdienst der Südkirche am 15. Mai um 9.30 Uhr von Frau Dr. Frauke Velden-Hohrath, der Vorsitzenden der Stadtkirchengemeinde, verabschiedet. Viele Tauf- und Trauurkunden und Patenbriefe wurden von ihr ausgestellt, unzählige Auskünfte gegeben, viele Belegungs- und Raumanfragen und Anliegen aller Art hat sie entgegengenommen. Die Stelle wird nicht neu besetzt, aber Karin Hilsenbeck vom Gemeindebüro Innenstadt wird ab Juni am Donnerstagvormittag eine Öffnungszeit in der Pliensauvorstadt garantieren. Auch sie wird im Gottesdienst am Sonntag begrüßt. Im Anschluss gibt es einen kleinen Empfang. Im Gottesdienst mit Pfarrerin Cornelia Krause wird auch Taufe gefeiert – und das passt gut zusammen.