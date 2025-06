Gottesdienst mit dem JET – wir sagen Danke!

Foto: Thomas Dietz

JET – das ist der Junge Erwachsenentreff für alle zwischen 20 und 35 Jahren. Ein Raum, in dem sich junge Katholische Gläubige austauschen können über den Glauben, Gott, die Kirche, die Welt? Gemeinschaft und Miteinander erleben können? Es gibt ihn hier, in der Gemeinde St. Paul, und das nun schon seit über zwei Jahren. Ein paar Mutige machten den Anfang und inzwischen wird der JET von über 30 Personen aus Esslingen und der Region regelmäßig besucht. Der JET ist offen für alle, die ihr „Katholisch sein“ leben und in den Austausch gehen möchten. Sogar über Esslingen und Stuttgart hinaus hat der Treff schon Bekanntheit erlangt.

Am 25.5. durfte die Gemeinde St. Paul mit dem JET unter der Leitung von Pfr. Stefan Möhler Gottesdienst feiern. Eine Band aus eigenen Reihen spielte moderne Lieder und ein Predigtgespräch mit Impulsfragen zu Bibeltexten luden die Teilnehmenden zum Austausch mit den Banknachbar:innen ein. Das war zunächst ungewohnt, doch bald entwickelte sich innerhalb der Gruppen eine lebhafte Diskussion.

Der JET findet immer sonntags in der ungeraden Kalenderwoche nach dem Abendgottesdienst um 19:45 im Salemer Pfleghof statt.Wir freuen uns über alle jungen Erwachsenen aus unseren Gemeinden, die sich gerne austauschen möchten. Einfach vorbeikommen und dabei sein.

Die Termine gibt es auch auf der Homepage der katholischen Kirche Esslingen www.katholische-kirche-esslingen.de

Gabriele Alf-Dietz