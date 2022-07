Foto: Jana Sabeth / unsplash

Man kann Schulden vererben und den Kindern sagen, dass sie das Erbe ausschlagen müssen. Doch was tun, wenn die nächste Generation Schulden und Lasten antrifft, die durch Fehlverhalten oder durch Verletzungen und Stress entstanden sind? Die uralten Fragen von Schuld, Verantwortung, Generationengerechtigkeit und kollektiven Schuldzuweisungen bekommen in Krisenzeiten ein come back. Den Horizont von Versöhnung und Frieden niemals aufgeben, kann eine gute Spur sein. Gottesdienst mit Abendmahl am Sonntag, 3. Juli, 9.30 Uhr in der Südkirche (Feierkirche), mit Pfarrerin Cornelia Krause.