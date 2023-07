Gottesdienst in der Schubarrtanlage

Foto: Marcus Recher

Am Sonntag, 16. Juli wird unter freiem Himmel in der Schubart-Anlage (Pliensauvorstadt) um 9:30 Uhr ein Gottesdienst für alle stattfinden: Mit Taufe, mit dem Posaunenchor des CVJM und den Jungbläser*innen, mit dem Evangelischen Kindergarten Parkstraße, mit einem großen Team ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer aus der katholischen Kirchengemeinde St. Elisabeth und der Evangelischen Stadtkirchengemeinde. Im Anschluss findet ein kleiner Umtrunk statt. Durch den Gottesdienst führen Pastoralreferent und Cityseelsorger Raphael Maier und Pfarrerin Cornelia Krause. Das Thema aber geben unsere Kleinsten vor, die sich mit Vielfaltern und mit Vielfalt beschäftigen. Komm und trage zur Vielfalt bei! Bei starkem Regen oder Gewitter wird der Gottesdienst in die Südkirche verlegt.