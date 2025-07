Gottesdienst im Grünen und CVJM Sommerfest

Foto:

Am Sonntag, den 27. Juli 2025, möchten wir die ganze Gemeinde herzlich zum Familiengottesdienst im Grünen mit anschließendem CVJM-Sommerfest am Jungscharhäusle (JSH) einladen. Er wird gestaltet von den Kinderkirchen (Diakonin Regina Schrempf und Team). Der Familiengottesdienst steht unter dem Thema „Wo ist das Schaf?“ und wird uns in einen spannenden Text aus der Bibel mit hineinnehmen: den Psalm 23. Auch für die Kinder wird bei diesem Gottesdienst ganz viel geboten sein!

Wir beginnen mit dem Gottesdienst wie jedes Jahr um 10:30 Uhr, so dass genügend Zeit bleibt, um zu Fuß oder mit dem Fahrrad ans JSH zu kommen (Achtung: Es gibt keine Parkplätze am JSH, erreichbar trotz Baustelle über Stöckenbergweg und Schanbacherstr.). Der Posaunenchor sorgt wieder für den musikalischen Genuss rund um das spannende Programm. Nach dem Gottesdienst wird der CVJM mit Gegrilltem und Getränken für das leibliche Wohl sorgen. Nachmittags wird es ein Volleyballturnier geben. Mannschaften können sich im Vorhinein dafür anmelden.

Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst und das CVJM-Sommerfest in der Ev. Kirche Hegensberg-Liebersbronn statt.

Der CVJM Hegensberg-Liebersbronn freut sich auf einen schönen Tag mit Ihnen!