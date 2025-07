Gottesdienst im Grünen in der Schubartanlage

Foto: Adrian und Wimmelbuchverlag GmbH

Das Glück in dir! Hast du es schon entdeckt? Vielleicht kann der Kindergarten Parkstraße dabei helfen? Die Kinder dort kennen das entsprechende Buch von

Kobi Yamada, illustriert von Charles Santoso, vermutlich inzwischen auswendig. Sie bringen es mit und stellen es uns Erwachsenen vor – und wir sind sicher, dass wir damit und mit den vielen anderen Impulsen und Liedern und Anregungen auf die Spur des Glückes kommen!

Das Ganze findet am Sonntag, 27. Juli um 9:30 Uhr in der Schubartanlage statt. Die katholische und evangelische Kirchengemeinde laden zusammen ein. Das Glück in dir begegnet im Anschluss dem Glück in mir – und es gibt etwas zu trinken. Der Gottesdienst wird von Gemeindereferentin Serafina Kuhn und Pfarrerin Cornelia Krause geleitet, und von einem Ehrenamtsteam aus beiden Kirchengemeinden unterstützt. Die Schubartanlage befindet sich zwischen Weilstraße und Parkstraße (Navi: Kinderspielplatz Schubartanlage). Falls es stark regnet, findet alles in der Evangelischen Südkirche, Spitalsteige 3 statt.