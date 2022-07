Foto: Rose Hajdu

Am Sonntag, 31. Juli findet in der Südkirche ein Gottesdienst für Leib und Seele mit Diakon Otto Maier statt. Der Gitarrist und Songwriter Thomas Oswald sorgt für die Musik. Im Anschluss an den Gottesdienst, der erst um 10.30 Uhr beginnt, gibt es einen kleinen Mittagsimbiss. Der Gottesdienst wird im Saal unter dem Kirchenraum gefeiert und ist insofern barrierefrei zugänglich. Vor der Südkirche stehen Parkplätze zur Verfügung. Herzliche Einladung.