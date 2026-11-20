Foto: Christoph Bäuerle

Im Gottesdienst am Ewigkeits- oder Totensonntag vergewissern Christen sich ihrer Hoffnung. Stille und Gedenken, Musik und Worte voller Hoffnung und Licht: Dazu lädt die Evangelische Stadtkirchengemeinde herzlich ein.

In dieser Zeit, in der die Tage immer dunkler und kürzer werden, erinnern wir uns an Menschen, die in den zurückliegenden Monaten verstorben sind, indem wir für sie beten, ihre Namen nennen und eine Kerze für sie entzünden. Die Hoffnung unseres Glaubens hilft und tröstet. Wir wissen unsere Toten bei dem Gott geborgen, der in Jesus Christus den Tod überwunden hat. Hoffnungsworte aus dem Buch der Offenbarung stehen im Mittelpunkt der Predigt von Pfarrer Christoph Bäuerle: „Gott wird abwischen alle Tränen“ und „Siehe, ich mache alles neu!“

Der Gottesdienst am 22. November 2026 beginnt um 10:30 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche St. Dionys. Die musikalische Gestaltung übernimmt Bezirkskantor Lukas Bauer an der Walcker-Orgel und dem neuen Steinway-Flügel der Stadtkirche. Es erklingen Auszüge aus Johann Sebastian Bachs Kantate „Actus tragicus“, seiner Motette „Jesu, meine Freude“ sowie seinen Französischen Suiten. Ergänzt wird das musikalische Programm durch Kompositionen von Max Reger und Edvard Grieg, aus dessen „Holberg-Suite“ ebenfalls Auszüge zu hören sein werden.