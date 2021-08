Gott gab uns Atem – Sommerpredigtreihe III

Foto: Mokoti Tonn, unsplash

Der Atem – in der Bibelübersetzung von Martin Luther der Odem – des Lebens wird dem Menschen von Gott in die Nase geblasen und macht ihn lebendig. Atem holen und Atem schöpfen sind elementare körperliche Bedürfnisse der Regeneration. Die Pandemie und das Maskentragen hat uns vielfach den Atem anhalten lassen. Gegen die Atemlosigkeit und Kurzatmigkeit erinnert die Sommerpredigtreihe der Südkirche an den Odem, den Atem, den Geist, der die Menschen neu machen kann. Herzliche Einladung zum letzten Gottesdienst der kleinen Reihe!

1. August, Alles, was Odem hat, lobe den HERRN (Psalm 150,6)

9.30 Uhr Südkirche, mit Abendmahl. Kirchenkaffee im Anschluss. Pfarrerin Krause.