Gott gab uns Atem – Gottesdienst im Grünen

Foto: Mokoti Tonn, unsplash

Gott gab uns Atem. Die Sommerpredigtreihe der Südkirche erinnert an den Atem, der die Menschen neu machen kann. Und das im Freien in der Schubartanlage zwischen Weilstraße und Parkstraße in der Pliensauvorstadt. Der Kindergarten wirkt mit, der Posaunenchor ist dabei, wir sind ökumenisch und mit allen Generationen unterwegs. Alle, die Atem holen und Atem schöpfen möchten, sind herzlich eingeladen. Am 1. August wird die kleine Reihe wieder in der Südkirche fortgesetzt.

25. Juli, Gott gab uns Atem (Lied von Eckart Bücken / Fritz Baltruweit, EG 432, GL 468)

Ökumen. Gottesdienst, 10:00 Uhr Schubartanlage Pliensauvorstadt, mit Posaunenchor, mit Kindergarten Parkstraße. Pastoralreferent Maier, Pfarrer Bäuerle.