Gospelkonzert: Denise Taylor kommt nach Hohenkreuz

Foto: privat

Gospelkonzert in Hohenkreuz! Gospelsängerin Denise Taylor, die schon zweimal in unserer Gemeinde aufgetreten ist, kommt am 22. Februar mit Verstärkung in die Hohenkreuzkirche (Seracher Str. 2). Beginn ist um 20 Uhr. Das Programm von „Denise Taylor and Friends“ heißt „The Soulful Gospel Sounds“. Denise Taylor ist seit ihrer Kindheit von der afroamerikanischen Gospelmusik fasziniert. Sie studierte Jazz-Gesang in Los Angeles und Stuttgart, blieb jedoch stets ihrer Leidenschaft für den Gospel treu. In den letzten Jahren arbeitete sie vermehrt mit internationalen Gospelkünstlern wie George Anthony und war 2023 als Solistin der Golden Voices of Gospel auf Welttournee.

Taylor wird von zwei außergewöhnlichen Sänger:innen begleitet: Joana Obeng, die mit ihren ghanaischen Wurzeln und ihrem kraftvollen Timbre eine besondere Klangfarbe ins Gesangstrio bringt, sowie Hiram Johnson aus Kalifornien, dessen klare, ausdrucksstarke Stimme das Publikum verzaubert und dessen ansteckende Lebensfreude niemanden lange auf den Plätzen hält. Am Klavier wird das Ensemble von Immanuel Mauz unterstützt, der unter anderem in New York bei dem renommierten Gospelmusiker David Bratton studierte.

Freuen Sie sich auf einen Abend voller Soul und Gänsehautmomente, der die Vielfalt des Gospels feiert und Sie von den Wurzeln der amerikanischen Spirituals über Klassiker wie Oh Happy Day bis hin zum modernen Gospel führt, geprägt von Einflüssen aus Blues, R&B und westafrikanischer Musik. Erleben Sie das mitreißende Wechselspiel zwischen Solo- und Chorgesang und tauchen Sie ein in die tiefgehende, vielseitige Welt des Gospels!

Die Kirche öffnet um 19:30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.