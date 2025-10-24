“Goldzwanziger” bei der Churchnight in Hohenkreuz

Foto: Foto: Darius Ramazani

Herzliche Einladung zur Churchnight 2025 an der Esslinger Hohenkreuzkirche (Seracher Str. 2)! Um 20:15 Uhr beginnt ein Abend mit „2Flügel“ aus Essen. Textkünstlerin Christina Brudereck und Pianist Ben Seipel gehen in ihrem Programm „Goldzwanziger“ der Frage nach, „wie unsere Zeit golden werden kann. Was ihr den Glanz verleiht. Was ewig unvergänglich ist und kostbar.“ 2Flügel musiziert, singt und erzählt, reimt und loopt. Ein Flügel, zwei Mikros. Mehr brauchen die beiden nicht, und der Abend ist ein Erlebnis. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Das Familienprogramm der Churchnight beginnt schon um 17:30 Uhr an der Hohenkreuzkirche, mit dem traditionellen Laternenlauf und Lutherszene bei der Esslinger Burg. Ab 18:30 Uhr gibt es ein buntes Treiben und Leckereien rund um die Hohenkreuzkirche.