Gnug g’schwätzt – höchschte Zeit zom was macha!

Foto: https://klimaschutzland.baden-wuerttemberg.de/kmr

Inzwischen ist ja den meisten klargeworden, dass es für uns Menschen auf diesem Planeten um so ungemütlicher wird, je länger wir in unserem gewohnten Lebensstil so weitermachen wie bisher. Denn schon viel zu lange missbrauchen wir die Erdatmosphäre als Abfalldeponie für unsere klimaschädlichen Abgase wie Kohlendioxid und Methan!

Der Landtag hat daher unlängst mit großer Mehrheit per Gesetz festgelegt, dass diese Emissionen bis 2030 auf 65 % des Standes von 1990 abzusenken sind. Um dieses Ziel zu erreichen, muss nun in fast allen Bereichen unseres Lebens und Wirtschaftens entschlossen und schnell gehandelt werden! Entsprechende Maßnahmen sind schon mal in der ersten Version eines regierungsamtlichen „Klima-Maßnahmen-Registers“ aufgeführt, welches fortlaufend noch weiterentwickelt und ergänzt werden wird.

Das alles wird weithin begrüßt, aber viele Menschen übersetzen das für sich immer noch mit: „Jaa jaah … jetzt gugga mr halt amol, ond dann schwätza mr nomol driebr“. Aber das wird dem Ernst der Lage nicht gerecht – der Weg hin zu wirksamem Klimaschutz ist sehr viel steiler, als manche so denken, und vor allem: wir alle sollten nun endlich das jahrzehntelange Ignorieren und Aussitzen der Klimakrise beenden und anfangen zu handeln!

Hier zwei Beispiele dafür, welche Anstrengungen vor uns liegen:

* Im Gebäudebereich hatten wir von 1990 bis 2021 nur 17,4 % Emissionsminderung geschafft – in den wenigen Jahren bis 2030 müssen wir aber auf 49 % kommen.

* Beim Verkehr ist es noch viel, viel schlimmer: von 1990 bis 2021 betrug die Emissionsminderung nur 2,5 %, bis 2030 müssen es 55 % werden.

Das sind dramatische Zahlen! Aber allein durch irgendwelche neue Techniken werden die erforderlichen Durchbrüche nicht zu schaffen sein. Wir sollten uns also darauf einstellen, dass wir unseren Lebensstil und unsere Konsumgewohnheiten verändern müssen!

Nehmen Sie jederzeit gerne Kontakt auf mit dem Bund für Umwelt u. Naturschutz Dtld. (BUND) hier im Bezirk Esslingen: info@bund-esslingen.de