Glühweinverkauf übertrifft Vorjahresergebnis

Foto: Round Table 161

Der diesjährige Charity-Glühweinverkauf des Service-Clubs Round Table 161 Esslingen war erneut ein voller Erfolg. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, bei winterlicher Atmosphäre einen lokalen Winzer-Glühwein zu genießen und gleichzeitig soziale Projekte in der Region zu unterstützen. Gegenüber dem Vorjahr konnte der Erlös und somit die Spendensumme spürbar gesteigert werden. Wir möchten uns daher herzlich bei allen Gästen, Unterstützern und Helfern bedanken, die zum Gelingen der Aktion beigetragen haben. Viele Gespräche und Begegnungen machten den Glühweinverkauf auch in diesem Jahr zu mehr als nur einem Ausschank. Schon jetzt freut sich der Club auf den nächsten Glühweinverkauf im kommenden Jahr. Wer diesmal nicht dabei war, erhält eine neue Gelegenheit – vorbeizukommen lohnt sich gleich mehrfach.

Gleichzeitig möchten wir die Gelegenheit nutzen, Round Table 161 Esslingen vorzustellen. Der Club engagiert sich ehrenamtlich für soziale Projekte, hilft und packt an – vor Ort und mit den eigenen Händen. Gemeinsam übernehmen die Mitglieder Verantwortung für die Allgemeinheit, insbesondere für Menschen in schwierigen Lebensphasen. Daneben stehen der persönliche Austausch sowie das Miteinander bei Tischabenden und gemeinsamen Aktivitäten im Mittelpunkt. Wer Lust hat, sich einzubringen und Teil eines aktiven Netzwerks zu werden, ist herzlich willkommen. Denn Charity lebt vom Mitmachen.