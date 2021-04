Glückliche Geburtstage – Rituale in der Familie

Foto:

„Wir müssen so viele Feste nachfeiern, wenn Corona mal vorbei ist,“ sagte neulich jemand zu mir. In der Tat fordert diese Zeit uns alle stark heraus, uns neu zu besinnen, was wesentlich ist. Viele Rituale kommen in Bewegung, weil wir sie nicht aufrechterhalten können. In der Reihe ‚Rituale in der Familie‘ denken wir über Möglichkeiten zur Gestaltung von Geburtstagen an, mit einem Seitenblick auf Namenstage und Tauftage. Auch hintergründige Themen, was wir eigentlich feiern, wenn wir Geburtstag feiern und was uns womöglich hindert und schwerfällt dabei, können zur Sprache kommen. Die Leitung hat Cornelia Krause, Citypfarrerin und Begleiterin geistlicher Übungen. Der Abend war eigentlich in der Versöhnungskirche Oberesslingen geplant und findet nun am 3. Mai um 20 Uhr als Zoom-Konferenz statt. Die Anmeldung zu diesem Angebot des Klosters für die Stadt in Kooperation mit der Ökumenischen Familienbildungsstätte kann bei der FBS www.fbs-esslingen.de erfolgen.