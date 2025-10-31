Glamouröser Horror an Halloween

Foto: Francis Balfourier

Am 31. Oktober ist DIVA 7 mit dem Motto „A Halloween Nightmare Drag Extravaganza“ im Komma zu Gast, einer glamourösen Halloween Drag Show mit anschließender Dance Party auf zwei Floors mit Musik von Mainstream bis Underground. Diese Show ist Teil der künstlerischen und kulturellen Vielfalt, die das Komma prägt. Wir arbeiten an einem Safer Space und an einem Ort, an dem man ohne Angst anders sein kann. Ein diverses Team, pädagogische Begleitung und die aktive Beteiligung junger Ehrenamtlicher schaffen Vertrauen, Teilhabe und ein respektvolles Miteinander. Neben Konzerten, Kunst und Bildungsangeboten finden auch queere Treffen, Drag Shows und Queerpartys statt, Ausdruck einer gelebten vielfältigen Jugendkultur. Das Komma ist in seiner Form einzigartig in Esslingen, ein Ort der jungen Menschen Sicherheit, Kreativität und Vielfalt bietet und für viele Szenen immens wichtig ist.