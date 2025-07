Gewaltfreiheit in der nordamerikanischen Kirche

Foto: Christof Hermann

John Francis O’Mara lebt in New York. Er bezeichnet sich selbst als “klassischer Rock ‘n’ Roll-Priester” der anglikanischen Episkopalkirche. Derzeit promoviert er an der Howard School of Divinity und sieht sich in den Fußstapfen von Daniel Berrigan und Dorothy Day (Catholic Worker). Befreiungstheologie und soziale Gerechtigkeit sind Schwerpunkte seiner Theologie. In einer Zeit, in der Gewalt bei Konflikten dramatisch zunimmt, erinnert er an die in der Bergpredigt geforderte Gewaltfreiheit. Dies tut der preisgekrönte amerikanische Songwriter auch in seinen Liedern – eine Mischung aus Folk, Americana, Alt-Country und Rock. Am Sonntagabend, 3.8. gibt er um 18 Uhr ein Konzert in der Johanneskirche am Charlottenplatz. Am Sonntagmorgen, 3.8. um 9:30 Uhr ist er im Gottesdienst an der Südkirche, Pliensauvorstadt, mit Liedern und Texten zu hören. Den Gottesdienst begleiten Pfarrer i.R. Christof Hermann und Pfarrerin Cornelia Krause. Herzliche Einladung, diesen besonderen Gast zu erleben!