Gesucht: Klangvolle Männerunde

Foto: Stefan Bräuning

Musik hören ist gut, Singen ist besser! Jeden Dienstagabend ist dies zu erleben, in wöchentlichen Proben des Esslinger Liederkranzes, in regelmäßigen Konzerten mit und ohne Orchester, in internationalen Kooperationsprojekten.

Neu in Esslingen? Dieser Chor freut sich besonders auf Neu- und Wiedereinsteiger/innen im Tenor und Bass! Chorerfahrung ist hilfreich, aber kein Muss. Ab 9. und 10. Januar starten wir in die Katharinenschule/ in der SING_UNI der Hochschule Esslingen – gerne mit Dir! Singe bei uns Carl Orffs Carmina Burana und vieles mehr! Info/ Kontakt: S. Bade-Bräuning, 0711 80 64 019, sbb@sbb-musik.de