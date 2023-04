Gesprächsabend zum Thema „Heizung“ am 19. April

Foto: VdZ (https://intelligent-heizen.info)

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Nov. 2022 lädt die Bezirksgruppe Esslingen nun erneut ein zu einem informativen Gesprächsabend zum Thema „Heizung“. Auch dieses Mal findet diese Veranstaltung online als Videokonferenz statt. So können Sie also von zuhause aus ohne großen Aufwand einfach mal vorbeischauen, zuhören und Ihre Fragen einbringen – alle und jede sind herzlich eingeladen!

Merken Sie sich also bei Interesse schon mal den Termin vor: Mittwoch, 19. April 2023, 19:30. Einwählen können Sie sich mithilfe des Links, den Sie hier finden:

www.bund-esslingen.de/vk-link . Dort erfahren Sie auch, wie Sie mit einem normalen Telefon teilnehmen können.

Unser Experte Dr.-Ing. G. Saupe wird u.a. diese Themen behandeln:

* Künftige Wärmeversorgung für Gebäude – was steht dazu schon seit 2015 im Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) des Landes Baden-Württemberg, und was kommt neu auf uns zu durch die Gebäuderichtlinie der EU und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) des Bundes?

* Was heißt das jeweils konkret für Vermieter, für Mieter sowie für Eigentümer, die im eigenen Haus wohnen? Gibt es Anlass zur Torschlusspanik? Welcher Unterschied wird zwischen Bestandsgebäuden und Neubauten gemacht? Was gilt beim Austausch einer Heizanlage? Welche Ausnahmeregelungen werden gewährt?

* Außerdem: Wie vermindern wir unseren Heizenergiebedarf? Wie machen wir unsere Gebäude zukunftssicher, wie halten wir dadurch das Heizen bezahlbar? Und welche Alternativen stehen gegebenenfalls als Ersatz zu den bisherigen Gas- und Ölheizungen bereit? Welche Förderungen und Anreize gibt der Staat? Wann und wie sollten die betroffenen Bürgerinnen und Bürger nun handeln?

* Außerdem einige Anmerkungen zu den speziellen Themen „Wärmepumpe“ und „Holz- bzw. Pelletheizung“.

An diesem Abend können wir zu all diesen Themen in vertrauensvoller Runde Informationen, Sorgen, Fragen und Lösungsideen austauschen.

Weitere Informationen dazu schon vorab jederzeit und gerne unter info@bund-esslingen.de .