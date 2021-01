Geschafft! Die KlimalisteBW tritt in Esslingen an

Foto: S.Leininger; KlimalisteBW

Obwohl die KlimalisteBW sich erst im vergangenen September gegründet hat und trotz der Einschränkungen durch Pandemie, Lockdown und Kontaktbeschränkungen haben wir es im Wahlkreis Esslingen in rekordverdächtigem Tempo geschafft, alle für den Antritt zur Landtagswahl nötigen Voraussetzungen zu erfüllen. „Ein echter Kraftakt“, bestätigt Martin Petzold von der Ortsgruppe Esslingen und ergänzt: „die mit Abstand höchste Hürde für die erfolgreiche Wahlzulassung war das Sammeln der gesetzlich geforderten Unterstützungsunterschriften in dieser kurzen Zeit und unter strikter Einhaltung der Corona-Schutzvorschriften“. Eine Verschnaufpause wird es jedoch nicht geben, denn nun beginnt nahtlos der Wahlkampf, mit einem klaren politischen Ziel: „Wir wollen Baden-Württemberg zum ersten klimaneutralen Bundesland machen“, so unsere Esslinger Kandidatin Dr. Anne Newball Duke, „das schaffen wir aber selbstverständlich nicht allein, dazu braucht es die gesamte Gesellschaft. Wir müssen jetzt konsequent handeln und alle gemeinsam die notwendigen Maßnahmen für einen Umbau unseres Bundeslandes einleiten.“ Aufgrund zahlreicher positiver Rückmeldungen und Gespräche in den vergangenen Wochen und Monaten ist sie zuversichtlich, dass die Klimaliste Baden-Württemberg realistische Chancen hat, im März in den Landtag einzuziehen. „Viele Menschen unterstützen uns in unserer Forderung nach einer faktenbasierten Klimapolitik in Baden-Württemberg, entsprechend unserem Motto: Klimagerecht. Wissenschaftlich. Konsequent.“ Um aus den beiden politischen Hauptzielen Klimaneutralität und Klimagerechtigkeit Vorschläge für konkrete Maßnahmen abzuleiten arbeiten im Moment noch viele kluge Köpfe mit Hochdruck am Wahlprogramm der Klimaliste – unser Grundsatzprogramm und unser Grundkonsens sind aber schon jetzt unter www.klimaliste-bw.de zu finden.