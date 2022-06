Gerne gut singen

Foto: S. Bade-Bräuning

Sommerzeit ist Singzeit! Deshalb treffen sich die Sänger/innen des Esslinger Liederkranzes wöchentlich und genießen das gemeinsame Musizieren in vollen Zügen. Outdoor oder Indoor ist dabei egal, die begeisterungsfähigen Mitglieder des Chors bremst so schnell niemand. Wer Lust hat, seine Stimme zu erheben und in den fröhlichen Gesang einzustimmen, ist hier genau richtig.

Der Gemischte Chor und der Kammerchor EL-Singers proben dienstags ab 18.30 Uhr. Zum interreligiösen Konzert am Sonntag 10. Juli, 17 Uhr in der Johanneskirche lädt der traditionsreiche Konzertchor sehr herzlich ein. Karten sind zu 9 Euro bei Provinzbuch zu bekommen.

Information für Neu- und Wiedereinsteiger zu Proben, Programm und Auftritten bei Steffi Bade-Bräuning, sbb@sbb-musik.de, 0711 80 64 019 www.esslinger-liederkranz.de