George: Hoffnung im Getriebe

Foto:

Am 2.7. um 20:00 h fand anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des CVJMs Esslingen die deutsche Erstaufführung der Gründungsgeschichte des CVJM im Lutherbau statt. Das Projekt ist in Zusammenarbeit von Schauspiel Kunstdruck e.V. und dem CVJM Esslingen entstanden und handelt von George Williams, dem Gründer der größten Jugendorganisation weltweit. Zur Zeit der Industrialisierung lebt er in London und erlebt die Verzweiflung der Arbeiter. Im Theaterstück werden die harte Arbeit und bitteren Lebensumstände gezeigt, aber auch die Freundschaft, die Liebe und der Glaube, von denen Georges Leben geprägt war.

Die Gesamtleitung des Projektes liegt bei Regina Schrempf und Julia Rohn. Auf der Bühne werden von acht engagierten Schauspieler:innen aus dem CVJM über 20 Rollen verkörpert. Begleitet von handgemalten Kohlezeichnungen von Luise Weller, einem eindrucksvollen Lichtkonzept von Felix Brugger und eigens für das Stück komponierter Musik von Martin Wiesner wird das Publikum in eine andere Zeit entführt. Auf der Bühne zu sehen sind Benjamin Orschel, Dan Dietrich, Dorothea Hartig, Elena Hermann, Gerda Salaw-Thallinger, Ina Widmann, Lena Rein und Samuel Lorch.

Die Aufführungen am 7. Juli um 19 Uhr und am 9. Juli um 20 Uhr finden im Kunstdruck CentralTheater. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Karten können in der Buchhandlung „Das Plus“, über www.schauspiel-kunstdruck.de oder an der Abendkasse.