Gemeinsames Konzert der Posaunenchöre

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Ein außergewöhnliches Konzert erwartet die Besucherinnen und Besucher am 20.06.2026 in Hegensberg-Liebersbronn bzw. am 21.06.2026 in Oberesslingen. Die Posaunenchöre Hegensberg-Liebersbronn und Oberesslingen-Zell wagen ein besonderes musikalisches Experiment: Erstmals gestalten die beiden Chöre ein großes gemeinsames Konzert.

Mit dem Titel „Spirit of Brass“ starten die Musikerinnen und Musiker gemeinsam mit ihrem Publikum auf eine musikalische Reise durch Amerika. Bekannte Melodien wie „Conquest of Paradise“, mitreißende Spirituals, moderne Lobpreislieder und eindrucksvolle Bläsermusik wechseln sich dabei ab.

„Wie klingt es, wenn doppelt so viele Bläserinnen und Bläser gemeinsam musizieren?“, diese Frage stand am Anfang der Idee. Entstanden ist ein abwechslungsreiches Programm, das unterschiedliche Stilrichtungen verbindet und die Klangfülle eines großen Blechbläserensembles eindrucksvoll zur Geltung bringt.

Doch das Konzert bietet mehr als Musik. Zwischen den einzelnen Stücken werden die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine Reise durch Geschichte, Glaube und persönliche Lebenswege mitgenommen. Dabei entsteht ein abwechslungsreicher Abend, der zum Zuhören, Nachdenken und Staunen einlädt – ein „Abend mit Crunch“.

Wir freuen uns darauf, viele Gäste begrüßen zu dürfen und gemeinsam einen besonderen Abend voller Musik und Begegnungen zu erleben. Der Eintritt ist frei – und im Anschluss sind alle eingeladen, den Abend noch etwas ausklingen zu lassen.