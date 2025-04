Gemeinsam zum Sportabzeichen

Foto:

Du träumst schon länger vom legendären Deutschen Sportabzeichen, konntest dich aber alleine nicht aufraffen, es anzugehen? Dann bist du bei uns richtig! In der Gemeinschaft macht es mehr Spaß. Der TSV Berkheim bietet die Möglichkeit, in einem mehrwöchigen Projekt mit anderen gemeinsam auf das Sportabzeichen zu trainieren und am Ende die Prüfung zu machen. Übungsleiterinnen und -leiter aus verschiedenen Bereichen des Vereins unterstützen dich dabei. Beim Sportabzeichen geht es um Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination. In jeder dieser Kategorien kann man eine Sportart aussuchen, die man gerne macht. Alle fünf Jahre ist zudem ein Schwimmnachweis erforderlich. An zehn Abenden werden wir verschiedene Disziplinen trainieren. Wir beginnen am 29.April mit allgemeinen Infos und Fitnessübungen. Es folgen Leichtathletik-Übungen, Ausdauer, Fahrrad fahren und Schwimmtraining. Trainiert wird immer dienstags von 18 bis 19.30 Uhr. Bei schönem Wetter ist Treffpunkt am Sportgelände Holzäcker beim Waldheim in Berkheim. Bei Regen wird in der Sporthalle Berkheim trainiert. Hinzu kommen zwei Schwimmtermine mittwochs. Die Prüfungen finden am 15. und 22.Juli statt. Teilnehmen können alle ab 6 Jahren. Man muss kein Vereinsmitglied sein. Wir bitten um Anmeldung bei der Geschäftsstelle des TSV Berkheim. Weitere Infos unter www.tsv-berkheim.de.

