Gemeinsam unterwegs sein. Natur. Bewegung. Stille.

Foto:

Bei der kleinen Pilgerwanderung von Endersbach nach Esslingen hat es noch freie Plätze. Genießen Sie die Natur. Kommen Sie in Bewegung. Spüren Sie, wie wunderbar und leicht es sein kann, mit anderen Menschen zu laufen, mal im Gespräch, mal in der Stille. Mit Pilgerbegleiterin Claudia Gieseler-Christ am Samstag, 03. Juli 2021 | 10:30 Uhr Start in Endersbach Bahnhof. Abschluss etwa 16:00 Uhr in Esslingen Franziskanerkirche.

Treffpunkt entweder: Esslingen Bahnhof um 9.30 Uhr, Bus 114, Bussteig 4 für die Fahrt nach Endersbach (Gruppenticket möglich) oder in Endersbach Bahnhof um 10.30 Uhr. Anmeldung online unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster oder telefonisch unter Tel. 381277 (AB Pfarramt Citykirche).